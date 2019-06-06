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Çanakkale'de araç yangını

42 dakika önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, park halindeki araç yandı.

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, park halindeki araç yandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Çolpan'a ait 34 FT 7963 plakalı ticari araç, Camicedit Mahallesi Debboylar mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:25 Kaynak: AA
Bayramiç, Çanakkale, Güncel
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