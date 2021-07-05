Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aralıksız olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Şüphelendikleri bir aracı durduran polis ekipleri araç içerisinde yaptıkları aramada yarım 1 kiloya yakın metamfetamin, 15 gram sentetik cannabinoid ve kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Araç içerisinde bulunan O. Ö. ve N.A.isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.