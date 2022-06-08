Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde yaşayan İ.K. (41) ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen köy muhtarı eşi İ.M.K.'den (51) bir süredir haber alınamaması üzerine AFAD ekipleri harekete geçmişti. AFAD ekiplerinin talebi üzerine AKUT operasyon ekibi de arama çalışması başlattı. - ÇANAKKALE

Çanakkale 'nin Çan ilçesinde aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen köy muhtarı ve eşinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA

Çanakkale, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de aralarında geçimsizlik olan muhtar ve eşi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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