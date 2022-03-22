Çanakkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişi silahla öldürüldü - Son Dakika
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Çanakkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişi silahla öldürüldü

22.03.2022 19:37
Çanakkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişi silahla öldürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 1 kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 1 kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü.

Babadere köyü yakınlarındaki zeytinlikte Tuğrul İşbilir (35) ile aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Ş.U. kavga etti.

Kavganın büyümesi üzerine Ş.U, İşbilir'e tabancayla ateş açtı. Silah sesi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İşbilir'in öldüğünü belirledi. İşbilir'in cesedi incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

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Çanakkale, Jandarma, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişi silahla öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişi silahla öldürüldü - Son Dakika
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