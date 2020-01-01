Çanakkale'de arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Çanakkale'de arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'de arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Alemşah köyünde yaşayan Ender Gökbudak, hayvanlarını başkasına ait arazide otlattı. Arazinin sahipleri de bu nedenle Gökbudak'ın oğlu Şükrü Gökbudak'la tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda darbedilen Gökbudak başından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan Şükrü Gökbudak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili N.E. ve G.Ö'yü gözaltına aldı.

Gökbudak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çanakkale, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:54 Kaynak: AA
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