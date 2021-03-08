Çanakkale'de artan korona virüs vaka sayılarının ardından denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

Çanakkale'de artan korona virüs vaka sayılarının ardından denetimler sıklaştırıldı

08.03.2021 22:29

Çanakkale'de artan korona virüs vaka sayılarının ardından denetimler sıklaştırıldı Çanakkale'de, geçtiğimiz hafta açıklanan korona virüs vaka sayılarının artışı nedeniyle kent genelinde denetimler sıklaştırıldı.

Çanakkale'de artan korona virüs vaka sayılarının ardından denetimler sıklaştırıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, geçtiğimiz hafta açıklanan korona virüs vaka sayılarının artışı nedeniyle kent genelinde denetimler sıklaştırıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyet, kordon boyundaki işletmelerde maske, mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz günlerde açıklanan korona virüs tablosunda ciddi artış gösteren Çanakkale, turuncu tablodan kırmızıya dönme yolunda hızla ilerlerken, yerel yöneticiler denetimlerini sıklaştırdı. Bugün saat 13.00'da kordon boyundaki işletmeler Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, STK başkanları ve beraberindeki heyet tarafından denetlendi.

İşletme yetkililerine sık sık maske, mesafe ve hijyen hatırlatması yapılırken, yeni normalleşme sürecine göre oturma planlarının da gözle görülür yerlere asılması gerektiği bildirildi.

Denetim esnasında kadınlar da unutulmadı. Kadın çalışan ve müşterilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

"Çanakkale'yi maviye götürmek için elbirliğiyle çalışacağız"

Yapılan korona virüs denetimleri sonunda bir açıklama yapan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, " İçişleri Bakanlığı'nın tüm Türkiye genelinde geçen hafta yürürlüğe koyduğu dinamik denetleme çerçevesinde biz de ilimizde tüm ekiplerimizi oluşturduk. İl merkezi, ilçe ve beldelerimizde tematik ve dinamik denetimler her gün devam edecek. Hafta sonu restoranlarla birlikte başlayan denetimlerimizi bugün de belediye başkanımız ve STK başkanlarımızla birlikte tekrar bir araya gelip, Çanakkale'mizde mevcut vaka sayısının daha da artmaması için özellikle esnaf kesimimizle beraber neler yapabileceğimizi konuştuk. Bu vesileyle de birlikte bir grup esnafımızı ziyaret ederek, iş yerlerinde mesafe kurallarını uygulamaları ricasında bulunduk. İnşallah tüm kurumlar ellerinden geldiği çalışmaları yaparak, Çanakkale'mizi mevcut bulunduğu renkten yani turuncudan kırmızıya değil de kendisine daha çok yakışacak olan maviye doğru götürmek için elbirliğiyle çalışacağız. Tüm çabamız bir hastamız daha olmasın. Hasta sayımız bir daha artmasın. Hastanemize bir kişi daha gitmesin ve devamında da vefatımız olmasın. Bunun için de tüm kesimlerimize görev düşmekte. Hijyen, maske ve mesafe kurallarımıza uyarak, bu pandemi sürecinden inşallah ülke olarak, millet olarak ve Çanakkale olarak en kısa sürede çıkacağımızı düşünüyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm kadın ve annelerimizin gününü kutluyorum" dedi.

Çanakkale'de artan korona virüs vaka sayılarının ardından denetimler sıklaştırıldı
Çanakkale'de artan korona virüs vaka sayılarının ardından denetimler sıklaştırıldı
Çanakkale'de artan korona virüs vaka sayılarının ardından denetimler sıklaştırıldı
Çanakkale'de artan korona virüs vaka sayılarının ardından denetimler sıklaştırıldı

Sivil Toplum Kuruluşları, Çanakkale Valisi, İlhami Aktaş, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de artan korona virüs vaka sayılarının ardından denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti "EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu
Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi         
16:59
Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu         
16:48
Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti         
16:42
"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak         
16:28
Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı         
16:21
Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı         
16:01
İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü         
15:25
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada         
12:44
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 17:14:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de artan korona virüs vaka sayılarının ardından denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei