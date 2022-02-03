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Çanakkale'de aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı - Son Dakika

Çanakkale'de aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı

03.02.2022 18:57
Çanakkale'de aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak nedeniyle çayın taşması sonucu bazı araçlar su altında kaldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak nedeniyle çayın taşması sonucu bazı araçlar su altında kaldı.

İlçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı'nın debisi, gece başlayan şiddetli yağıştan dolayı arttı.

Çayda sabaha karşı taşkın meydana geldi. Taşkın, çayın çevresinde otoparkın da bulunduğu alandaki araçlardan bazılarının su altında kalmasına neden oldu.

Bölgede çalışmalarını sürdüren Biga Belediyesi ekipleri, çay kenarına park edilen araçları kaldırıyor.

Bu arada, Biga'da sağanağın ilerleyen saatlerde yoğun kara dönüşmesi beklendiğinden tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ile engelli çalışanlar bugün idari izinli sayıldı.

"Son 10 yılın en yoğun yağışı"

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşkının Avcılar ve Kocabaş mevkileri ile Atatürk Köprüsü arasında kalan alanda etkili olduğunu ifade etti.

Can kaybı yaşanmadığını belirten Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiye göre şehrimizde son 10 yılın en yoğun yağışıyla metrekareye 60 metreküp yağmur düştü. Dün akşam saatlerinden itibaren 300 vatandaşımıza ulaşarak çay boyundaki araçlarını kaldırmalarını sağladık. Ulaşamadığımız vatandaşlarımızın araçlarını ise Emniyet Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğümüzün ekiplerinin ortak çalışmasıyla çekicilerle çay boyundan kaldırdık. Ekiplerimiz çay boyuna girişleri kapattı. Çavuşköy Mahallemizde de incelemeler yaptık. Taşkından etkilenen vatandaşlarımızla bir araya geldik ve hayvanlarına bakmaya giden bir ailemizi ekiplerimiz kurtardı."

Erdoğan, Çanakkale Valiliği koordinasyonunda Kaymakamlık ve AFAD ekipleriyle çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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Çanakkale, Hisarcık, Kocabaş, Biga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı - Son Dakika
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