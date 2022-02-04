Çanakkale'de aşırı yağışlarla taşan Kocabaş Çayı'nda temizlik başlatıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün sağanak nedeniyle taşan Kocabaş Çayı ve çevresinde temizlik çalışması yapılıyor.

Biga Belediyesine bağlı ekipler, sabah saatlerinde su debisi düşen çay bölgesine geldi.

Ekipler, otopark olarak kullanılan alandaki balçık ve çamuru tazyikli su yardımıyla temizledi. İş makineleriyle ağaç ve dal parçaları toplandı.

Çayın taşması nedeniyle bölgede kalarak zarar gören araçlar ise çekiciler yardımıyla polis ve sigorta yetkililerinin tutanak işlemleri sonrası kaldırılacak.

"Erken tedbir alındı"

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Çayın yoğun yağışlar nedeniyle taştığını belirten Erdoğan, "Çayımızın kolları olan Uzunsu ve Asmalı derelerinde taşkın yaşandı. Daha önce yağan karların kuzey yönlü lodos ile erimeye başlaması ve çarşamba günü yoğun yağış alan bölgemizde yoğun su baskını ve taşkınını burada yaşadık." ifadesini kullandı.

Erdoğan, taşkın beklendiği için olay öncesi anonslarla uyarı yapmaları sayesinde bölgedeki araçların büyük bölümünün kaldırıldığını anlattı.

Zarar gören araç sayısının, polis ve sigorta şirketlerinin tespitiyle ortaya çıkacağını aktaran Erdoğan, "Araç sahipleriyle görüşüyoruz. Tabii kimse istemez bunların yaşanmasını ama biz çok büyük bir facia, erken tedbir alınarak yaşanmadığı için mutluyuz. Hasar tespit çalışmalarımız yapılıyor. Belediye ekiplerimiz hem bu alanın temizliğini hem de sanayi bölgemizdeki ve ilçemizdeki farklı yerlerde oluşan çamur ve benzeri olumsuzları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Taşkında aracı zarar gören Halil Muthiş ise iş yerinde çalışırken kendisinin arandığını ancak telefonunun sesini duymadığını belirtti.

Aramayı sonra ekranda gördüğünü dile getiren Muthiş, "Buraya geldiğimde araç benim bıraktığım yerden daha ileriye gitmişti. Su aracı alıp götürmüş. Şimdi aracı sanayiye götürüp onarımı için ustaya bırakacağım." dedi.