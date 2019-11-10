Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı

Çanakkale'de Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında Çanakkale'de törenle anıldı.

Çanakkale'de Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında Çanakkale'de törenle anıldı.


Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, protokol üyeleri, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde meşaleler yakıldı. Siren sesinin duyulmasıyla adeta hayat durdu. 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile tören sona erdi. - ÇANAKKALE

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 16:13:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]