Çanakkale'de av sezonunun başlamasıyla balık fiyatları düştü

ÇANAKKALE'de, yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte, balık tezgahları doldu. Balık fiyatlarının düşmesi de müşterileri memnun etti.

?Denizlerdeki av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Çanakkale'de de balıkçıların denize açılmasıyla tezgahlar dolmaya başladı, fiyatlar da düştü. Av yasağının sona ermesinin ardından ilk kez tezgahlarda yerini alan hamsinin fiyatı 25 TL oldu. Av yasağının olduğu yaz döneminde 50 TL'den satılan istavritin fiyatı ise 25 TL'ye düştü. Sardalya 30 TL'den 20 TL'ye, mezgit 70 TL'den 40 TL'ye, tekir 75 TL'den 30 TL'ye düştü. Kolyoz 15, levrek 35, çipura 35 TL'den satıldı.

Çanakkale'de 40 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç, bereketli bir sezon beklediklerini belirterek, "İstavritte, çinakopta, lüferde bolluk bekliyoruz. Ama palamudu bu sene biraz arayacağız. Palamut olur ama fiyatı yüksek olur. İlerleyen zamanlarda inşallah hamsi, istavrit, çinakopta bolluk yaşanacak. Hamsi inşallah 15- 20 TL'ye satılır. İstavrit yasak döneminde az olduğu için 40 ile 50 TL arasındaydı. İlk defa 25 TL'ye düştü. Eğer bollaşırsa fiyatı daha da düşebilir. Bereketli bir sezon bekliyoruz" dedi.