Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de av sezonunun başlamasıyla balık fiyatları düştü
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de av sezonunun başlamasıyla balık fiyatları düştü

8 saat önce

ÇANAKKALE'de, yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte, balık tezgahları doldu.

Çanakkale'de av sezonunun başlamasıyla balık fiyatları düştü, System.String[]

ÇANAKKALE'de, yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte, balık tezgahları doldu. Balık fiyatlarının düşmesi de müşterileri memnun etti.

?Denizlerdeki av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Çanakkale'de de balıkçıların denize açılmasıyla tezgahlar dolmaya başladı, fiyatlar da düştü. Av yasağının sona ermesinin ardından ilk kez tezgahlarda yerini alan hamsinin fiyatı 25 TL oldu. Av yasağının olduğu yaz döneminde 50 TL'den satılan istavritin fiyatı ise 25 TL'ye düştü. Sardalya 30 TL'den 20 TL'ye, mezgit 70 TL'den 40 TL'ye, tekir 75 TL'den 30 TL'ye düştü. Kolyoz 15, levrek 35, çipura 35 TL'den satıldı.

Çanakkale'de 40 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç, bereketli bir sezon beklediklerini belirterek, "İstavritte, çinakopta, lüferde bolluk bekliyoruz. Ama palamudu bu sene biraz arayacağız. Palamut olur ama fiyatı yüksek olur. İlerleyen zamanlarda inşallah hamsi, istavrit, çinakopta bolluk yaşanacak. Hamsi inşallah 15- 20 TL'ye satılır. İstavrit yasak döneminde az olduğu için 40 ile 50 TL arasındaydı. İlk defa 25 TL'ye düştü. Eğer bollaşırsa fiyatı daha da düşebilir. Bereketli bir sezon bekliyoruz" dedi.

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Batman otogarında oğlu öldürülen baba: 50 bin TL verdik kalan 100 bin TL kan parasını vermek için ailece çalışıyorduk
Av yasağının kalkmasıyla balık tezgahları şenlendi Galatasaray, Taylan Antalyalı'yı transfer etti! AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:22:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de av sezonunun başlamasıyla balık fiyatları düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]