Çanakkale'de av yasağı kalkmasına rağmen tezgahlar boş kaldı

Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle birlikte gece yarısı Çanakkale Boğazı'ndan Marmara ve Ege Denizi'ne açılan balıkçılar, beklenen bolluğu göremedi. Hal böyle olunca tezgahlar da ilk günden boş kaldı. Balık bolluğu ve çeşitliğinin 15 Eylül'e doğru artması bekleniyor.

Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, şu sıralar zor günler geçiriyor. Bugün itibariyle denizlerde av yasağının kalkmasıyla gece yarısı denize açılan gırgır balıkçıları bekledikleri bolluğu bulamadı. Bu durum, pandemi ve müsilaj nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan balıkçılara da yansıdı. Çanakkale Balıkhanesi'nde her yıl Ağustos ayında yağlanan ve 2 hafta önce kilosu 80 liradan satılan sardalya, bugün itibariyle 35 ile 40 lira arasında satışa sunuldu.

"Büyük şehirler doymadan buralara balık düşmez"

Çanakkale'de 50 yıldır balıkçılık yapan Kemal Dinçer, "Sezon dün gece yeni başladı. Herkes kendi bölgesi ve merasına gidecek. Balığın durumu 1 hafta içerisinde belli olur. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde zaten balıkhaneler kapalıydı, balık da yoktu. Şimdi oralar doymadan, buralara balık gelmez. Sardalya 35 lira. Çipura ve levrek devamlı tezgahlarda var. 60 ile 70 lira arasına satılıyor. Bundan sonra inşallah sardalya ve palamut düşer, vatandaş da ucuz balık yer" dedi.

"Balık bollaşır ve fiyatlar da düşer"

25 yıldır balıkçılık yapan Melih Kayıkçı ise "İlk günlerde aman aman bir bolluk olmaz. Birkaç gün hava da esecek ve onun da etkisi olacak. Ama bir hafta 10 güne kadar çeşitler artar ve fiyatlar düşmeye başlar. Sardalyanın fiyatı 80 liraya çıkmıştı, ondan sonra 50-60 lira civarında devam etti. Bugün 35 liraya düştü ve daha da düşer. Kolyoz 40, istavrit 45 lira. Çipura ve levrek standart zaten bunların fiyatları değişmez ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde balık fiyatları daha da düşer" diye konuştu.

Balıkhanede yer alan dükkanların bir kısmı tezgahlarını açmazken, diğer balıkçılar ise bulabildikleri balıkları vatandaşlara sunmaya devam ediyor. - ÇANAKKALE