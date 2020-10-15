Çanakkale'de avladıkları boyu küçük 15 ton balığı geri bıraktılar - Son Dakika

Çanakkale'de avladıkları boyu küçük 15 ton balığı geri bıraktılar

15.10.2020 17:57
Çanakkale'de avladıkları boyu küçük 15 ton balığı geri bıraktılar, System.String[]

ÇANAKKALE'de bir gırgır teknesinin sardalya avlamak için denize bıraktığı ağlardan, yaklaşık 15 ton, boyu küçük kupes balığı çıktı.

ÇANAKKALE'de bir gırgır teknesinin sardalya avlamak için denize bıraktığı ağlardan, yaklaşık 15 ton, boyu küçük kupes balığı çıktı. Tonlarca balık, boylarının avlanma limitlerinin altında olduğunun anlaşılması üzerine yeniden doğal ortamına bırakıldı. Balıkçıların bu örnek davranışı takdirle karşılandı.

Çanakkale Boğazı'nda Yılmazlar-5 isimli gırgır teknesi sardalya avlamak için denize açıldı. Denize bırakılan ağlar, gemiciler tarafından güverteye toplandı. Haznedeki balıkların sardalya değil kupes olduğu görüldü. Hazne içerisinde yüzerek canlı kalan balıkları inceleyen gemiciler, boylarının avlanma limitlerinin altında olduğunu görünce durumu gırgır teknesinin kaptanı Erhan Çiftçi'ye bildirdi. Çiftçi, kupes balıklarının güverteye alınmadan doğal ortamlarına bırakılmasını istedi ve haznenin ağzı açılarak, yaklaşık 15 ton kupes balığı doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Bu anlar da teknedekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Balıkların hazne içerisinden denize salındığı anda bir kişinin, "Bir şey kalmadı, hepsi canlandı gitti" sözleri teknede yaşanan mutluluğu yansıttı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BALIKÇILIK VE GELECEK NESİL İÇİN YAPIYORUZ'

Yılmazlar-5 isimli teknenin kaptanı Erhan Çiftçi, bu sene Bozcaada ve Babakale açıkları ile boğaz girişlerinde bol miktarda kupes balığı olduğunu, ancak boylarının avlanma limitlerinin altında kaldığını belirtti. Bu sezon aynı durum ile birkaç kez karşılaştıklarını ve her seferinde boyu küçük balıkları denize geri bıraktıklarını anlatan kaptan Erhan Çiftçi, "Kupes balıkları asgari boyda olmadıkları için aldığımız balıkları öldürmeden denize bırakıyoruz. Gönderdiğimiz takdirde bu balıklar yem fabrikalarına gidiyor ve biz de üzülüyoruz. Sürdürülebilir bir balıkçılık ve gelecek nesiller için bu balıkları geri bırakıyoruz. Olumlu tepkiler de alıyoruz. Biz bölgenin balıkçısıyız. Babadan değil, dededen balıkçıyız. Bu balıkların büyümesi için yaşaması gerekiyor ve biz de bu yüzden geri bırakıyoruz. Bu balıklar belki bizim bölgemizde kalmayacak ve Yunanistan'a geçecek ama yine de bu duyarlılığı göstermeliyiz. Balıkları güverteye almadan ve ölmeden doğal ortamlarına saldığımızda büyümelerine imkan tanımış oluyoruz" dedi.


Çanakkale'de avladıkları boyu küçük 15 ton balığı geri bıraktılar
Çanakkale'de avladıkları boyu küçük 15 ton balığı geri bıraktılar
Çanakkale'de avladıkları boyu küçük 15 ton balığı geri bıraktılar
Çanakkale'de avladıkları boyu küçük 15 ton balığı geri bıraktılar
Çanakkale'de avladıkları boyu küçük 15 ton balığı geri bıraktılar

Çanakkale Boğazı, Balıkçılık, Çiftçi, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de avladıkları boyu küçük 15 ton balığı geri bıraktılar - Son Dakika

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