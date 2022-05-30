Çanakkale'de Azerbaycan vatandaşı bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Çanakkale'de Azerbaycan vatandaşı bıçaklanarak öldürüldü

30.05.2022 17:38
Çanakkale'de Azerbaycan vatandaşı bıçaklanarak öldürüldü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada, Azerbaycan vatandaşı bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada, Azerbaycan vatandaşı bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Lapseki'de özel bir işletmeye ait halı sahayı aynı anda kullanmak isteyen iki grup 27 Mayıs'ta kavga etti. Çevredekiler iki grubu yatıştırdı. Zaman zaman ilçede karşılaşan iki grubun üyelerinin kısa süreli gerginlikler oluşturduğunu gören esnaflar, grup üyelerini barıştırmak üzere bir kafeye davet etti.

Barıştırılmak üzere kafeye gelen grup üyeleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Lapseki'de işçi olarak çalışan Azerbaycan vatandaşı İlkin Eminov (28) aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Eminov, olay yerine gelen ambulansla sevk edildiği Lapseki Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kavgada hafif şekilde yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise aynı hastanede sürüyor.

Olayın ardından polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

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