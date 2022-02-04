ÇANAKKALE Bayramiç'in yüksek kesimlerine dün kar yağarken, ilçe merkezinde ise badem ağacı çiçek açtı.
Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi'nde, Ayhan Gürkan'ın (40) evinin yanındaki bahçede bulunan badem ağacı, 3 gün önce tomurcuklanıp, çiçek açmaya başladı. Dün sabah ilçenin yüksek kesimlerine kar yağarken, badem ağacının çiçeklenmesinin şaşırttığını söyleyen Gürkan, "Soğuk ve kar dinlemeyerek, çiçek açan badem ağacı, geline döndü" dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE'DE BADEM AĞACI ÇİÇEKLENDİ - Son Dakika