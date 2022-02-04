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ÇANAKKALE'DE BADEM AĞACI ÇİÇEKLENDİ - Son Dakika

ÇANAKKALE'DE BADEM AĞACI ÇİÇEKLENDİ

04.02.2022 15:04

ÇANAKKALE Bayramiç'in yüksek kesimlerine dün kar yağarken, ilçe merkezinde ise badem ağacı çiçek açtı.

ÇANAKKALE Bayramiç'in yüksek kesimlerine dün kar yağarken, ilçe merkezinde ise badem ağacı çiçek açtı.

Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi'nde, Ayhan Gürkan'ın (40) evinin yanındaki bahçede bulunan badem ağacı, 3 gün önce tomurcuklanıp, çiçek açmaya başladı. Dün sabah ilçenin yüksek kesimlerine kar yağarken, badem ağacının çiçeklenmesinin şaşırttığını söyleyen Gürkan, "Soğuk ve kar dinlemeyerek, çiçek açan badem ağacı, geline döndü" dedi.

ÇANAKKALE'DE BADEM AĞACI ÇİÇEKLENDİ
ÇANAKKALE'DE BADEM AĞACI ÇİÇEKLENDİ
ÇANAKKALE'DE BADEM AĞACI ÇİÇEKLENDİ
ÇANAKKALE'DE BADEM AĞACI ÇİÇEKLENDİ

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Bayramiç, Tepecik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE'DE BADEM AĞACI ÇİÇEKLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE BADEM AĞACI ÇİÇEKLENDİ - Son Dakika
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