Çanakkale'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca başlatılan "Görev Bende" kampanyası kapsamında, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Yeşilay Cemiyeti Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, STK temsilcileri ve kurum temsilcileri katıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Okan tarafından tütün mamullerinin zararları, tütün bağımlılığının tedavisi, sigara bırakma poliklinikleri ve en büyük gönüllük hareketi olan "Görev Bende" kampanyası hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı'nın yıl boyu devam edecek olan çalışma takvimi doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü ve gönüllüler tarafından tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Çanakkale'de kamu kurumları, STK'lar ve vatandaşların katılımıyla birlikte gerçekleştirilecek eğitim ve etkinlikler değerlendirildi.

Vali İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmada, topluma ve milli ekonomiye zarar veren sigara ve uyuşturucu ile mücadelenin tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte etkili ve kapsamlı bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Bu konuda bakanlığın hazırladığı kampanyanın çok önemli olduğunu vurgulayan Aktaş, "Sağlığımızı korumak ve bağımlılıktan korunmak için vatandaşlarımızı sigarayı bırakmaya, sigarayı bıraktırma konusunda gönüllü olmaya ve gönüllük hareketine destek olmak için görev bende kampanyasına katılmaya davet ediyorum." dedi.