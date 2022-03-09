Çanakkale'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı düzenlendi

09.03.2022 13:09
Çanakkale'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı düzenlendi

Sağlık Bakanlığınca başlatılan "Görev Bende" kampanyası kapsamında, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan "Görev Bende" kampanyası kapsamında, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Yeşilay Cemiyeti Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, STK temsilcileri ve kurum temsilcileri katıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Okan tarafından tütün mamullerinin zararları, tütün bağımlılığının tedavisi, sigara bırakma poliklinikleri ve en büyük gönüllük hareketi olan "Görev Bende" kampanyası hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı'nın yıl boyu devam edecek olan çalışma takvimi doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü ve gönüllüler tarafından tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Çanakkale'de kamu kurumları, STK'lar ve vatandaşların katılımıyla birlikte gerçekleştirilecek eğitim ve etkinlikler değerlendirildi.

Vali İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmada, topluma ve milli ekonomiye zarar veren sigara ve uyuşturucu ile mücadelenin tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte etkili ve kapsamlı bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Bu konuda bakanlığın hazırladığı kampanyanın çok önemli olduğunu vurgulayan Aktaş, "Sağlığımızı korumak ve bağımlılıktan korunmak için vatandaşlarımızı sigarayı bırakmaya, sigarayı bıraktırma konusunda gönüllü olmaya ve gönüllük hareketine destek olmak için görev bende kampanyasına katılmaya davet ediyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Gezici 'Önce Vatan 1915 Çanakkale Şehitleri Savaş Müzesi' Kütahya'da Gezici 'Önce Vatan 1915 Çanakkale Şehitleri Savaş Müzesi' Kütahya'da 1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl görüntüsüyle boğaza renk kattı 1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl görüntüsüyle boğaza renk kattı

Sivil Toplum Kuruluşları, İlhami Aktaş, Çanakkale, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
13:17 Gülsek mi, ağlasak mı? MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
13:13 Japonya'dan gönderilen yardım malzemeleri Ukrayna'ya ulaştı
13:11 Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya savaşına 'cadı avı' yorumu: Orkestra şefinin görevden alınması, Dostoyevski eserlerinin yasaklanması saçmalık!
13:06 Tek başına pankart asmıştı! Demet Evgar'ın hamile olduğu iddia edildi! Karnını da bu yüzden tutmuş!
12:52 Bir sıfır fazla yazınca, ihalede 56 bin liralık araç 1 milyona üstüne kaldı! Hemen iptalini istedi
12:49 Erdoğan, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında konuştu: Gerekli adımları atıyoruz
12:46 Serel Yereli şarkıcılığa soyundu! Jartiyer giyip klip çekti
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 13:24:11. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement