Çanakkale'de bal dolandırıcılığı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vatandaşa "bal" diye glikoz şurubu satan kişiye Kabahatler Kanununca para cezası uygulandı.



Alınan bilgiye göre, 48 AAK 539 plakalı araçla ilçeye gelen E.D, çay bahçelerini gezerek 5 kiloluk sözde balları 50 liraya sattığını söyledi.



Durumdan şüphelenen esnaf durumu zabıtaya bildirdi. Zabıta, Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen ekipler, şüphelinin aracında 96 şişe glikoz şurubu ele geçirdi.



Şuruplara, Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından imha edilmek üzere el konulurken, E.D'ye de Kabahatler Kanunu'ndan 153 lira para cezası uygulandı.