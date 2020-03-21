Çanakkale'de balık sevdası 'koronavirüs' dinlemedi - Son Dakika

ÇANAKKALE'de koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kalın' uyarılarına rağmen olta balıkçıları liman iskelesinde güneşli havayı da fısat bilerek balık tuttu. Koronavirüs salgınına rağmen balık tutanların sosyal mesafeye uymadığı ve birbirlerine oldukça yakın durduğu görüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronovirüs salgını, Türkiye'de de yayılmaya devam ederken, 'Evde Kal Türkiye' sloganıyla vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları çağrısı her seferinde yenileniyor. Hatta bu nedenle dışarıda yaşamın durmasına neden olan radikal kararlar sonrası Türkiye'de, sokaklar da büyük oranda boş kaldı. Çanakkale'de ise, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kalın' uyarılarına rağmen olta balıkçıları liman iskelesinde güneşli havayı da fısat bilerek balık tuttu. Koronavirüs salgınına rağmen balık tutanların sosyal mesafeye uymadığı ve birbirlerine oldukça yakın durduğu görüldü.