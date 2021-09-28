Üye Girişi
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR - Son Dakika

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

28.09.2021 15:27

ÇANAKKALE'de balıkçı tezgahlarında bolluk yaşanıyor.

ÇANAKKALE'de balıkçı tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Boğazda avlanan lüferin kilosu 120, sardalyanın 30, istavrit ve hamsinin kilosu ise 40 liradan satılıyor. Palamudun tanesi ise 45 liradan satışa sunuluyor.

Çanakkale'de, 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla birlikte balık halindeki tezgahlarında balık çeşitleri de bollaşmaya başladı. Balık halinde lüfer kilosu 120, sardalya 30, hamsi 40, istavrit 40, çipura 60, mezgit 70, levrek 70, tekir 60, karides 60 ve dil balığı 80 liradan satılıyor. Palamut ise Karadeniz ve Marmara'da az çıktığı için tanesi 45 liradan satışa sunuluyor. Balıkçılar, havaların soğuması sonrası palamudun bollaşmasıyla fiyatların düşeceğini belirtti.

Yeni av sezonunun bereketli geçtiğini belirten hal esnafından Tuncay Dinç, Sezonla birlikte hamsi, istavrit, sardalya bollaştı. Şu anda Karadeniz hamsimiz ile lüferimiz bol. Palamut az miktarda çıkıyor. Sardalyamız ise yağlı ve ızgaralık dönemi. Sardalyanın bitmesiyle hamsi ve istavrit sezonu başlıyor. Palamut şu anda tezgahlarda az bulunuyor. Bunun sebebi de havaların sıcak gitmesidir. Az miktarda tezgahlarda yerini aldığı için de palamut biraz pahalı. Tanesi 45 liradan satılıyor. Havaların soğuması, palamut ve lüferin bollaşmasıyla bu balıkların fiyatları da düşecektir. Geçen yıl lüfer biraz pahalıydı ama bu yıl denizin padişahı olan lüferin bollaşması ve fiyatının düşmesiyle vatandaşımız ucuz balık yiyecek dedi.

ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR

Çanakkale, Karadeniz, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Firma sahibi tüm makineleri toplayıp sırra kadem bastı, geride onlarca mağdur işçi bıraktı 15:40 Firma sahibi tüm makineleri toplayıp sırra kadem bastı, geride onlarca mağdur işçi bıraktı Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor 15:31 Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı 15:20 Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı 15:12 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi 15:07 Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi 14:44 Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi
Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım? 14:30 Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım? Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi 14:14 Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi

Son Dakika Haberleri
15:39 Firma sahibi tüm makineleri toplayıp sırra kadem bastı, geride onlarca mağdur işçi bıraktı
15:28 Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak
15:19 Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı
15:15 Bursaspor'a kiralanan İsmail Yüksek, hırsızların hedefi oldu
15:11 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı
15:06 Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi
14:43 Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi
14:43 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta atan 19 yaşındaki öğrenci akıl hastanesine kaldırıldı
14:42 Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti
14:23 Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak
Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren turistin yakını, yaşam belirtisi gördüğü an gözyaşlarına hakim olamadı Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren turistin yakını, yaşam belirtisi gördüğü an gözyaşlarına hakim olamadı         
15:44
Süt banyosu yapan işçiler davasında ifadeler ortaya çıktı: Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum Süt banyosu yapan işçiler davasında ifadeler ortaya çıktı: Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum         
15:37
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Bursaspor'a kiralanan İsmail Yüksek, hırsızların hedefi oldu Bursaspor'a kiralanan İsmail Yüksek, hırsızların hedefi oldu         
15:15
Duygu Delen davasında tutukluğuna devam kararı verilen Mehmet Kaplan, kapıya vurarak çıktı Duygu Delen davasında tutukluğuna devam kararı verilen Mehmet Kaplan, kapıya vurarak çıktı         
15:10
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı         
14:18
Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı         
13:50
Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar         
13:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak         
12:15
Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti         
12:01
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 15:47:15. #1.12#
SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARINDA BOLLUK YAŞANIYOR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement