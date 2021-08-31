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ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI - Son Dakika

ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI

31.08.2021 17:26

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, hazırlıklarını tamamlayarak, bu gece yarısı başlayacak av dönemi için törenle denize açıldı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, hazırlıklarını tamamlayarak, bu gece yarısı başlayacak av dönemi için törenle denize açıldı. Gırgır teknesinin kaptanı Erhan Çiftçi, "Bu yıl hamsi, çinekop, lüfer, sardalya ve istavrit göreceğiz. Bu yılki av sezonundan çok umutluyuz" dedi.

Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü Balıkçı Barınağı'nda bu gece yarısı başlayacak av sezonu öncesi düzenlenen törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Kemer Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Çiftçi ile gırgır teknelerinin reisleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BU YILKİ AV SEZONUNDAN UMUTLUYUZ'

'Yılmazlar-5' isimli gırgır teknesinin kaptanı Erhan Çiftçi, "Yeni av sezonu için hazırlıklarımızı yaptık. Bu gece de 'Vira bismillah' diyerek denize açılacağız. İstikamet Kuzey Ege ve ardından Marmara Denizi olacak. Bu yıl hamsi, çinekop, lüfer, sardalya ve istavrit göreceğiz. Bu yılki av sezonundan çok umutluyuz" diye konuştu.

'İNŞALLAH İYİ BİR SEZON OLACAK'

Kemer Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Çiftçi ise yeni sezondan umutlu olduğunu belirterek "İnşallah, iyi bir av sezonu geçireceğimize inanıyoruz. Müsilaj nedeniyle biraz karamsarlığa düştük. Ancak Marmara Denizi'nde artık müsilaj kalmadı. İnşallah bu çok iyi bir sezon olacak" dedi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ de şunları söyledi

"Çanakkale, Türkiye'de en uzun kıyı şeridine sahip olan ikinci il. 671 kilometrelik kıyı şeridine sahibiz. Balıkçılık anlamında potansiyeli yüksek ve önemli bir iliz. İlimizde 12 bin 400 kişi balıkçılık için vize yaptırdı. Ama bunların hepsi balıkçılık yapmıyor. Şu anda fiili olarak 6 bin civarında balıkçımız var. İlimizde 23 adet su ürünleri yetiştiriciliği, 24 adet balıkçı barınağı ve barınma yerimiz. Geçen yıl yine bugün av sezonun açılışını yaptık, start verdik. 15 Nisan'da avcılık sezonumu kapatmıştık. 15 Nisan'dan bu yana kapalı olan avcılığımızı 1 Eylül itibariyle açmış olacağız. 'Vira bismillah' diyen balıkçılarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Konuşmalarının ardından dua edilip kurdele kesildi. Törene katılanlar, rıhtıma bağlı gırgır teknelerinin yanına giderek reis ve tayfalara bereket temennisinde bulundu. Daha sonra bazı gırgır tekneleri, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Bazı balıkçılar da Ege'ye, bazıları ise Marmara ve Karadeniz'e açılarak palamut, sardalya, hamsi ve istavrit gibi balıkları avlayacaklarını söyledi.

ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI
ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI
ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI
ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI
ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI
ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI
ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI
ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI
ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI
ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI
ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI
ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI
ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI
ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI
ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI

Çanakkale, Çiftçi, Tarım, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI - Son Dakika


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