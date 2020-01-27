Çanakkale'de balıkçılara avlanma eğitimi - Son Dakika
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Çanakkale'de balıkçılara avlanma eğitimi

6 saat önce

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıkçıları doğru avlanma konusunda bilgilendirdi.

Çanakkale'de balıkçılara avlanma eğitimi, System.String[]

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıkçıları doğru avlanma konusunda bilgilendirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve 4 uzman, "Çalı Balıkçılık" isimli balıkçı gemisinde balık avına katıldı.


Gemideki balıkçılara gırgır gemisinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan ekipler, denize tekrar salınması gereken balıklar hakkında bilgi verdi.

Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada geçen yıl balık avıyla ilgili yaptıkları denetimlerde 256 bin liralık idari para cezası kesildiğini aktardı.

Çanakkale, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:58 Kaynak: AA
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