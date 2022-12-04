Türk karasularında 50 yıl sonra ortaya çıkan türü gören balıkçı kameraya sarıldı - Son Dakika
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Türk karasularında 50 yıl sonra ortaya çıkan türü gören balıkçı kameraya sarıldı

04.12.2022 17:22

Türk karasularında, Çanakkale açıklarında 50 yıl sonra ortaya çıkan Ak Lagos'u görünce hemen telefonuna sarılan balıkçı İlker Özdemir, o anları kayda aldı

Gökçeada'da denize açılan balıkçı İlker Özdemir'in oltasına Kuzey Ege'de uzun yıllardır görülmeyen ak lagos balığı takıldı. Teknesiyle Saros Körfezi'ne açılan Özdemir, oltasında bölgede uzun yıllardır görülmeyen ak lagos balığı olduğunu gördü.

Balıkçı, Türk karasularında 50 yıl sonra ortaya çıkan türü görünce kameraya sarıldı

"EN SON 50 YIL ÖNCE YAKALANMIŞ"

Popülasyonun artması için balığı suya bırakan Özdemir, "35 yıldır bu bölgede avlanıyorum, hiç görmedim. En son 50 yıl önce yakalanmış, sonrasında Saros'tan kaybolmuş." dedi.

Balıkçı, Türk karasularında 50 yıl sonra ortaya çıkan türü görünce kameraya sarıldı

YÜKSEK SULARDA YAŞIYOR

Akdeniz'e özgü olan türün tuz oranı yüksek sularda yaşadığını dile getiren Özdemir, balığı yakaladıktan sonra durumu su ürünleri yetkilileriyle de paylaştığını söyledi. Özdemir, balığın yakalanma ve denize bırakılma anlarını kaydetti.

Kaynak: AA
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Kuzey Ege, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

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