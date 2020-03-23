Çanakkale'de bankalar önünde kuyruk oluştu - Son Dakika
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Çanakkale'de bankalar önünde kuyruk oluştu

6 saat önce

Çanakkale'de bankalar önünde kuyruk oluştuÇANAKKALE'de bankalar saat 12.00'de mesaiye başlayınca önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Çanakkale'de bankalar önünde kuyruk oluştu

ÇANAKKALE'de bankalar saat 12.00'de mesaiye başlayınca önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bazı bankalar müşterilerini tek tek içeriye aldığı için kuyruk uzun süre devam etti. Polis ekipleri, sokağa çıkmaları yasak olmasına rağmen bankaya gelen 65 yaş ve üstü kişileri uyarıp, evlerine gönderdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bugün itibariyle birçok banka saat 12.00'de mesaiye başladı. Ancak bu uygulamada haberi olmayan çok sayıda vatandaş erken saatlerden itibaren bankalara gitmeye başladı. Mesainin başladığı saat 12.00'ye kadar banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bankalardan bazıları koronavirüs önlemleri kapsamında müşterileri içeriye tek tek aldı. Bu nedenle kuyruklar uzun süre devam etti.

Bankalar önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kuyrukta bekleyen 65 yaş ve üstü kişileri kimlik kontrolü ile tespit edip, evlerine dönmeleri için uyardı. Polis, ayrıca kuyrukta bekleyen müşterileri de en az 1 metre mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

Çanakkale'de bankalar önünde kuyruk oluştu

Koronavirüs, Çanakkale, Banka, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:13 Kaynak: DHA

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