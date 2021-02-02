Çanakkale'de baraj sularına kapılan şahsı arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobille baraj sularına kapılan şahsın arama çalışmalarına havanın kararmasıyla birlikte 7'nci gününde ara verildi. Arama kurtarma çalışmaları yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar başlayacak.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçe merkezinden 27 Ocak Çarşamba günü sabah saat 08.00 sıralarında çalıştıkları Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santraline giden iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu ile şirketin yardımcı hizmetler bölümünde görevli Filiz Soydoğan Çiçek'in bulunduğu otomobil, toprak yoldan giderken Ayvacık Barajı Göleti yakınlarında suya kapılıp kayboldu. Aramaların 2'nci gününde sabah saat 10.45 sıralarında Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşılırken, 3'ncü gününde de suya kapılan araca ulaşıldı. Mürsel Meracıoğlu için ise gün boyunca arama ve kurtarma çalışmaları devam etti.

Jandarma, 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verdi.

Arama çalışmalarına yarın havanın aydınlanmasıyla tekrar devam edilecek.

(İpek Yavaş/İHA)