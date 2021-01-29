ÇANAKKALE - Çanakkale'de baraja düşen araçta kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika

ÇANAKKALE - Çanakkale'de baraja düşen araçta kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

29.01.2021 09:21
ÇANAKKALE - Çanakkale'de baraja düşen araçta kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, baraj göletine düştüğü bildirilen araçta kaybolan ikinci kişinin bulunması için çalışmalar yeniden başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, baraj göletine düştüğü bildirilen araçta kaybolan ikinci kişinin bulunması için çalışmalar yeniden başlatıldı.

Özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu (41) ile Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) içinde bulunduğu belirlenen aracın Ayvacık Barajı göletine düştüğü ihbarı üzerine yapılan ve dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, güneşin doğuşuyla yeniden başladı.

Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerinin dalgıç polis ekipleri son hazırlıklarını yapıp suya tekrar girdi.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, olay yerindeki koordinasyonu yönetiyor.

Bölgedeki özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu'nun ailesi de bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

Arama ve kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, kiralık aracın son GPS konumu bilgileri kapsamında çalışmalarını sürdürecek.

Dün sabah saatlerinde ekiplerin çalışması sonucu Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşılmış, Mürsel Meracıoğlu ile aracın bulunması için de çalışmalar yoğunlaştırılmıştı.

ÇANAKKALE - Çanakkale'de baraja düşen araçta kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
ÇANAKKALE - Çanakkale'de baraja düşen araçta kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
ÇANAKKALE - Çanakkale'de baraja düşen araçta kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
ÇANAKKALE - Çanakkale'de baraja düşen araçta kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Çanakkale, Enerji, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Çanakkale'de baraja düşen araçta kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika


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