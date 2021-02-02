Çanakkale'de barajda kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika

Ayvacık'ta 27 Ocak'ta içinde 2 kişinin bulunduğu aracın baraj göletine düşmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, 28 Ocak'ta sabah saatlerinde şirketin yardımcı hizmetler bölümünde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) cesedine ulaşmıştı. Ekipler, 29 Ocak'ta ise yerine tespit ettikleri otomobili vinç yardımıyla sudan çıkarmıştı.

Çalışmalarda, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait 2 köpek de kullanılıyor.

Sabah bölgeye gelen polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu'na (41) ulaşabilmek için son hazırlıklarını tamamlayıp tekrar suya girdi.

Ayvacık Baraj Göleti'nde özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan 2 kişiden birinin cesedi ve otomobilin bulunmasının ardından dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar sürüyor.

Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde baraj göletine düşen araçta kaybolan ikinci kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar yedinci gününde yeniden başladı.

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