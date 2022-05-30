Çanakkale'de barışma buluşmasında kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Çanakkale'de barışma buluşmasında kavga: 1 ölü

30.05.2022 18:07
Çanakkale'de barışma buluşmasında kavga: 1 ölü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3 gün önce halı sahada kavga eden ve barışmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan kavgada Azerbaycanlı genç hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3 gün önce halı sahada kavga eden ve barışmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan kavgada Azerbaycanlı genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Lapseki ilçesinde 27 Mayıs tarihinde bir halı sahaya maç yapmak için giden iki grup arasında sıra yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüşürken, araya girenler tarafından olay büyümeden yatıştırıldı. Dün saat 23.30 sularında ilçedeki bir kahvehanede barışmak için bir araya gelen iki grup arasında yeniden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada bıçaklar çekildi. Lapseki ilçesinde işçi olarak çalışan ve karma dövüş sanatıyla uğraşan Azerbaycan uyruklu İlkin Eminov (28), aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eminov, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri cinayet zanlısı olarak 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Enishan Keskin/İHA)

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Kaynak: İHA

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