Çanakkale'de çıkan kavgada gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de çıkan kavgada gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi

08.08.2022 15:49
Çanakkale'de çıkan kavgada gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Çanakkale'de barlar sokağında bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 kişi, içeriye alınmayınca çıkan kavgada bir polis yaralanmıştı.

Çanakkale'de barlar sokağında bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 kişi, içeriye alınmayınca çıkan kavgada bir polis yaralanmıştı. Gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de dün meydana gelen olayda, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta bulunan ve barlar sokağı olarak bilinen yerde bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 erkek, damsız oldukları gerekçesiyle içeri alınmadı. Bir süre kapıdaki güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, sakinleşip oradan ayrıldı. Daha sonra tekrar eğlence mekanına gelen şahıslar, karşıda bulunan meyhanedeki sandalye, tabak ve bardakları güvenlik görevlilerine fırlatmaya başladı. Güvenlik görevlileri ile taşkınlık çıkaran şahıslar arasında çıkan kavgada olay yerine gelen polis ekiplerinden bir memurda başına aldığı darbe ile yaralanmıştı. Olay sonrasında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'görevli memura mukavemet' suçlamalarıyla yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü 'Rojen' isimli tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü 'Rojen' isimli tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de çıkan kavgada gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
14:00 Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, "Deniz Baykal öldü" paylaşımını sildi: Çok özür dilerim
13:47 Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 15:49:53. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de çıkan kavgada gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement