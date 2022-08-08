Çanakkale'de barlar sokağında meydan muharebesi gibi kavga: 1 polis yaralı - Son Dakika
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Çanakkale'de barlar sokağında meydan muharebesi gibi kavga: 1 polis yaralı

08.08.2022 09:29

Çanakkale'de barlar sokağında meydan muharebesi gibi kavga: 1 polis yaralıÇANAKKALE Çanakkale'de barlar sokağında bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 kişi, içeriye alınmayınca olay çıkarttı.

Çanakkale'de barlar sokağında meydan muharebesi gibi kavga: 1 polis yaralı

ÇANAKKALE Çanakkale'de barlar sokağında bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 kişi, içeriye alınmayınca olay çıkarttı. Güvenlik görevlilerine taşkınlık çıkaran şahıslar, eğlence mekanının karşısında bulunan meyhanedeki müşterilerin masasından aldıkları sandalye, tabak ve bardakları birbirlerine fırlattı. O anlar işletmenin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olaya müdahale eden bir polisin de başına aldığı darbe sonucunda kafatasında çatlak oluştuğu öğrenildi.

Olay saat 22.45 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Fetvane sokakta bulunan ve barlar sokağı olarak bilinen bir eğlence mekanında meydana geldi. İçeriye girmek isteyen 4 erkek, damsız oldukları gerekçesiyle içeri alınmadı. Bir süre kapıdaki güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, sakinleşip oradan ayrıldı. Daha sonra tekrar eğlence mekanına gelen şahıslar, karşıda bulunan meyhanedeki sandalye, tabak ve bardakları güvenlik görevlilerine fırlatmaya başladı. O sırada müşteri olarak bulunanlar korkarak içeriye kaçtı. Güvenlik görevlileri ile taşkınlık çıkaran şahıslar arasında yumrukların konuştuğu kavga İskele Meydanı'na taştı.

Yaşanan gelişmeler sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir polis memurunun başına sert bir cisimle vuruldu. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisin kafatasında çatlak olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden bir kişi yakalanırken, 3 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Çanakkale, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de barlar sokağında meydan muharebesi gibi kavga: 1 polis yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de barlar sokağında meydan muharebesi gibi kavga: 1 polis yaralı - Son Dakika
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