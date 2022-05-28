Çanakkale'de başına kürekle vurulan kadın öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de başına kürekle vurulan kadın öldü

28.05.2022 16:16

Çanakkale'nin Biga ilçesinde başına kürekle vurulması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde başına kürekle vurulması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kanibey köyünde bir tavuk çiftliğinde çalışan Hakkı E, akrabası olduğu öğrenilen Abdullah D'nin eşi Türkan D'nin çalıştığı başka bir tavuk çiftliğine geldi.

Aralarında çıkan tartışma sırasında Hakkı E'nin başına kürekle vurarak ağır yaraladığı öne sürülen Türkan D, çiftlik çalışanlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Hakkı E, jandarma ekiplerinin çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından aynı hastanede, maktulün yakınlarını teselli etmeye çalışırken gözaltına alındı.

Türkan D'nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Hakkı E, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çanakkale'de başına kürekle vurulan kadın öldü
Çanakkale'de başına kürekle vurulan kadın öldü
Çanakkale'de başına kürekle vurulan kadın öldü
Çanakkale'de başına kürekle vurulan kadın öldü
Çanakkale'de başına kürekle vurulan kadın öldü

YORUMLAR
500
Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu! Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de başına kürekle vurulan kadın öldü - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 22:19:54. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de başına kürekle vurulan kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement