Çanakkale'de başına kürekle vurulan kadın öldü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde başına kürekle vurulması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kanibey köyünde bir tavuk çiftliğinde çalışan Hakkı E, akrabası olduğu öğrenilen Abdullah D'nin eşi Türkan D'nin çalıştığı başka bir tavuk çiftliğine geldi.

Aralarında çıkan tartışma sırasında Hakkı E'nin başına kürekle vurarak ağır yaraladığı öne sürülen Türkan D, çiftlik çalışanlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Hakkı E, jandarma ekiplerinin çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından aynı hastanede, maktulün yakınlarını teselli etmeye çalışırken gözaltına alındı.

Türkan D'nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Hakkı E, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.