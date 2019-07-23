Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de başından ve göğsünden vurulmuş erkek cesedi bulundu
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Çanakkale'de başından ve göğsünden vurulmuş erkek cesedi bulundu

33 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dere kenarında başından ve göğsünden vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Çanakkale'de başından ve göğsünden vurulmuş erkek cesedi bulundu, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dere kenarında başından ve göğsünden vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı ilçeye Çarıksız köyü dere kenarında sabah saatlerinde meydana geldi. Dere kenarında hareketsiz birinin olduğunu gören vatandaşlar dumuru jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede adının Ekrem Aykan olduğunu belirledi. Yapılan detaylı incelemede kişinin başından ve göğsünden öldüğü belirlendi.

Aykan'ın cesedi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için önce Ezine Devlet Hastanesi ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ÇANAKKALE
Çanakkale, Sabah, Ezine, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:06 Kaynak: İHA
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