Çanakkale'de "Batuhan A" isimli gemi karaya oturdu - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki limana yanaşmaya çalışan Türk bayraklı gemi karaya oturdu.
Alınan bilgiye göre, 69 metre boyundaki "Batuhan A" isimli gemi yük boşaltmak için Karabiga Belediyesine ait limana geldi.
Gemi, limana yakın bir mesafede karaya oturdu.
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğaz Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" römorkörü ile tedbir için hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Kaynak: AA
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