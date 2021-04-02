Çanakkale'de "Batuhan A" isimli gemi karaya oturdu - Son Dakika

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğaz Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" römorkörü ile tedbir için hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 69 metre boyundaki "Batuhan A" isimli gemi yük boşaltmak için Karabiga Belediyesine ait limana geldi.

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak