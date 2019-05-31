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Çanakkale'de bayrak yakma iddiası

23 dakika önce

Çanakkale'de bir kişi bayrak yakma iddiasıyla gözaltına alındı.

Çanakkale'de bayrak yakma iddiası, System.String[]
Çanakkale'de bir kişi bayrak yakma iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'ye bağlı Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesi Merkez Otogarı Yalı Taksi durağının önünde asılı olarak bulunan Türk bayrağının 4 Nisan 2019 tarihi saat 00.30 sıralarında yakılması olayının şüphelisi olarak tespit edilen ve Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılan B.K. isimli şahıs hakkında Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca kurulan özel ekip tarafından yapılan soruşturma neticesinde, B.K.'nin Ankara olduğunun tespit edilmesi üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile kurulan koordine sonucunda 31 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.30'da yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat devam ediyor. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:46 Kaynak: İHA
Merkez, Küçükkuyu, Ayvacık, Çanakkale, 3. Sayfa
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