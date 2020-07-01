Çanakkale'de baz istasyonu tepkisi - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde kurulan baz istasyonuna vatandaşlar tepki gösterdi.



Küçükkuyu'nun Mıhlı Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, özel bir GSM şirketinin yerleşimin yoğun olduğu bir bölgeye verici istasyonu kurmasını protesto etti. 30 metre boyunda bir direk dikileceğini öne süren mahalle sakinleri, temel kazmaya gelen kepçenin önünü kesip çalışmasına mani oldular. Kurulan yerin yanlış olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Kenan Akar, "Kurulan yer cami yanı ve yerleşimin yoğun olduğu bir mevki. Burada yaşayan vatandaşların, böyle bir vericinin kurulmasından sonra ciddi şekilde radyasyondan etkilenme riski var. Biz bu vericinin daha uygun bir yere yapılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz" dedi.



Mahalle sakinleri, istasyonun uygun bir alana kurulması için imza kampanyası başlattı. - ÇANAKKALE