Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi - Son Dakika

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.



Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın Gökçeada'dan saat 07.00'de ve Kabatepe'den de saat 09.00'da yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu. - ÇANAKKALE