Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Beklenen Kar Yağışı Başladı

Çanakkale'de Beklenen Kar Yağışı Başladı

36 dakika önce

ÇANAKKALE'de, meteorolojinin uyarı yaptığı kar yağışı başladı.

Çanakkale'de Beklenen Kar Yağışı Başladı, System.String[]
ÇANAKKALE'de, meteorolojinin uyarı yaptığı kar yağışı başladı. Kentin deniz seviyesine yakın noktalarında sulu kar etkili olurken, yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gün içinde yaptığı uyarının ardından Çanakkale kent merkezinde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu denize sıfır noktasında sulu kar yağışı devam ederken, kentin iç ve yüksek kesimlerinde sıcaklık 2 dereceye düştü ve yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı özellikle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Kepez beldesi civarında etkili oluyor. Trafik polisleri, yollardaki kar birikintileri ve buzlanmaya karşı denetimlerini sürdürüp, sürücüleri uyarıyor. Karayollarının yanı sıra, Çanakkale ve Kepez belediye ekipleri ise, kar yağışı nedeniyle yollarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

ADALARA YARINKİ BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Gestaş firması yetkilileri, Çanakkale- Kilitbahir arasındaki feribot seferlerinin fırtına nedeniyle saat 19.45'ten itibaren geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada ile Güney Marmara'daki adalara yarın yapılması palanlanan bazı seferlerin de iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, yarın sabah Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Güney Marmara hattında ise, yarın sabah Avşa, Marmara, ve Balıklı seferleri de yapılmayacak.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:27 Kaynak: DHA

Marmara, Kar, Çanakkale, Güncel
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