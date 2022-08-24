Çanakkale'de beklenen sağanak nedeniyle hamile ve engelli personele idari izin

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Çanakkale'de beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personeller bugün, yarım gün idari izinli sayılacak.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yağış nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerin bugün öğleden sonra, yarım gün idari izinli sayılacağı belirtildi.