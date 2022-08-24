Çanakkale'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi

24.08.2022 20:04
Çanakkale'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi

Çanakkale'de beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak öncesi İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Çanakkale'de beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak öncesi İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleşen toplantıda, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı alınan tedbirler değerlendirildi.

Vali Aktaş, kamu kurum ve kuruluşlarının oluşabilecek olumsuzluklara karşı koordinasyon içerisinde çalışmaları gerektiğini belirterek, Çanakkale ili genelinde beklenen yağıştan oluşabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalarda ilgililerin hassasiyet göstermesi talimatını verdi.

Vatandaşların da olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini ifade eden Aktaş, kent halkının olumsuz hava koşulları nedeniyle sosyal medya ve anonslardan yapılan uyarılara uymalarının önemine dikkat çekerek, devletin tüm birimleriyle milletin hizmetinde olduğunu kaydetti.

Toplantıya, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali Yardımcısı Ali Muhittin Varol, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, AFAD Müdürü İbrahim Tarı, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile afet ve acil durum koordinasyon kurulu üyeleri katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çanakkale, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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