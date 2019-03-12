Çanakkale'de Beklenen Yağmur Başladı
1 saat önce
Çanakkale'de beklenen yağış öğle saatlerinde başladı.
Çanakkale
'de beklenen yağış öğle saatlerinde başladı.
Şehir merkezinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyardığı sağanak yağış öğle saatlerinde başladı. Sağanak yağış hayatı etkiliyor Sağanak sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, Çanakkale'de yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:16 Kaynak: İHA
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