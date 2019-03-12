Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Beklenen Yağmur Başladı

Çanakkale'de Beklenen Yağmur Başladı

1 saat önce

Çanakkale'de beklenen yağış öğle saatlerinde başladı.

Çanakkale'de Beklenen Yağmur Başladı, System.String[]
Çanakkale'de beklenen yağış öğle saatlerinde başladı.

Şehir merkezinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyardığı sağanak yağış öğle saatlerinde başladı. Sağanak yağış hayatı etkiliyor Sağanak sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, Çanakkale'de yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır

Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı Bakan Pakdemirli'nin Danışmanı Olduğu Şirketten Patates Alınacak mı?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:28:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Beklenen Yağmur Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]