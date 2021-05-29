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Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası - Son Dakika

Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası

29.05.2021 14:57
Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası, System.String[]

Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası Belediye barınağında hayvanların içler acısı hali Çanakkale'de barınakta kalan hayvanların içler acısı görüntüleri hayvanseverler tarafından kayıt altına alındı Çanakkale'de hayvan barınağı ve Kedi Köyü'nde...

Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası

Belediye barınağında hayvanların içler acısı hali

Çanakkale'de barınakta kalan hayvanların içler acısı görüntüleri hayvanseverler tarafından kayıt altına alındı

Çanakkale'de hayvan barınağı ve Kedi Köyü'nde hayvanlara kötü bakılıyor iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı

ÇANAKKALE - Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde köpeklere kötü davranıldığı iddiası hayvanseverleri harekete geçirdi. Belediyeye ait barınağa giden hayvanseverler, köpeklere mama ve su verilmediğini öne sürdü. Hayvan barınağına gizlice giren hayvanseverler, o anları da cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı.

Çanakkale'de, bir süredir Belediye Sokak Hayvanları Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini takibe aldıklarını iddia eden hayvanseverler, barınak çalışanlarının hayvanlara iyi davranmadığını öne sürdü. Hayvanlara; mama ve su verilmemesinin yanı sıra, yavru köpeklerin hasta ve uyuz olan diğer köpeklerle aynı yere koyulduğu ifade edildi. Hayvanseverler tarafından kilitli kapılarak aşılarak, gizlice içeriye girilmesi ve hayvanların da kötü durumda oldukları cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Esenler Mahallesi'nde bulunan Kedi Köyü için de aynı durumların yaşandığını belirten Özlem Burkan, "Pandemi sürecinde bol bol vaktim olduğu için buradaki sokak hayvanlarıyla ilgilenme durumum oldu. Zaten uzun süredir Belediye Barınağı ve Kedi Köyü ile ilgili sıkıntıların olduğunu bildiğim için daha çok ilgilendim konularla. Bu eksiklikleri ve yaptıkları rezillikleri daha çok görme şansım oldu diyebilirim" dedi.

"Hayvanların önüne su ve mama koyulmuyor"

Kedi Köyü ve Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarına çoğu zaman su ve mama koyulmadığını söyleyen Özlem Burkan, "Çanakkale gibi güzel bir şehirde barınakta çok kötü şartlar ve olumsuz koşullar mevcut. Zaten hijyenik bir ortam yok burada. Yavru köpekler hasta ve uyuz olan diğer köpeklerle aynı ortama koyuluyor. Güçten düşen hayvanlar 'Biz rehabilitasyon yapıyoruz' diyerek, o kapalı odalara ve görüntülerde yer alan yerlere alınıyor. Çünkü, buralarda insanların görme şansı olmadığı için çok acı bir şekilde hayatlarına son veriyorlar. Hayvanların önüne mama koyulmuyor, su da çoğunlukla olmuyordu en son bizim ısrarlarımız üzerine su koymaya başladılar, Allah razı olsun" diye konuştu.

"Haftanın 4 günü hizmet veriyoruz diyorlar ama böyle bir şey yok"

Kedi Köyü'nde haftanın 4 gün hizmet verildiğine dair kapıda tabela asıldığını ancak böyle bir şeyin yapılmadığını iddia eden Burkan, "Buradaki Kedi Köyü de aynı şekilde. Tabelalarda 'Burada haftanın 4 günü hizmet veriyoruz, tedavi yapıyoruz' diyen arkadaşlar var ama maalesef ki öyle bir şey yok. Buraya bir veteriner hekim ya da herhangi bir tekniker arkadaşımız gelmiyor. Geldikleri zaman da bir iki dakika burada fotoğraf çekip gidiyorlar. Burada bunları gözlemliyoruz. Buradaki hasta hayvanlara tedavi yapılmadığı gibi kediler sürekli caddelere çıkıyor. Yollardaki bu setleri bile şikayet dilekçeleriyle zorla yaptırdım. Onu bile Kedi Köyü'nü yaptıktan 2,5 sene sonra zor yaptılar. Setler yapılalı daha bir sene oldu diyebilirim" dedi.

"Ülgür Bey'in konularla belki alakası yok ya da hiç bilgisi olmayabilir"

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın konularla ilgisi olmayabileceğini ya da kendisine hiçbir şekilde bilgi verilmemiş olabileceğini de sözlerine ekleyen Burkan, "Bence, barış ve özgürlüğün kentinden ziyade kendi kedisine söylüyor herhalde Ülgür Bey, bir tane kediyle bu iş bitmiyor maalesef. Çanakkale'de çok fazla hayvan var, bu konuyla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Neden yapılmıyor ben de anlamış değilim. Ülgür Bey'in bu konularla belki alakası yok ya da hiç bilgisi de olmayabilir. Yetkililer artık bunları kendi aralarında çözecektir diye inanıyorum" diye konuştu.

"Hayvanları uygunsuz bir şekilde yakalıyorlar"

Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışan personelin eğitimli olmadığını öne süren Burkan, "Koca barınakta bir tane kedi puseti yok. Yakalamak için sadece kement gibi bir aparat kullanıyorlar ya da file kullandıklarını söylüyorlar. Bunlara ait konuşmalarımız da var. Hayvanları gece yarısı veteriner hekim olmadan uygunsuz bir şekilde uyuşturucu iğne ile yakalıyorlar ve tabii ki neler yaptıklarını biz halk olarak göremiyoruz" dedi.

"Barınak müdürü ve çalışanların buradan gitmesi gerekiyor"

Çözüm önerisi olarak gönüllerle iş birliği yapılması ve personelin gitmesi gerektiğini son olarak sözlerine ekleyen Burkan, "Benim düşüncem buradaki rezilliklerin ya da buradaki bakımsızlıkların, gönüllülere daha çok kapılar açılıp, buradaki arkadaşlarımızla işbirliği yapılması gerekiyor ve kesinlikle barınak müdürü ve çalışanlarının buradan gitmesi gerekiyor. Çünkü yıllardır değişmeyen bu düzen, aynı ekiple de değişeceğine ben inanmıyorum" şeklinde konuştu.

Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası
Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası
Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası
Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası
Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası
Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası
Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası
Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası
Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası
Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası
Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası

Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Çanakkale, Esenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale Belediyesi barınak çalışanlarından hayvanlara kötü davranıldığı iddiası - Son Dakika


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