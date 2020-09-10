Çanakkale'de biberleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası - Son Dakika

Çanakkale'de turşuluk biberleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntüleri sosyal medyada yayımlanan kişinin çalıştığı firmaya, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 bin 954 lira ceza verildi.

Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde turşuluk biber üretilen firmada çalışan bir kişinin dans ederek biberleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu görüntüler üzerine bölgedeki işletmelerin güvenlik kameralarını inceledi.

Kayıtlardan, söz konusu kişinin çalıştığı firma belirlendi, şirkete gerekli hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 bin 954 lira ceza kesildi.

Öte yandan, imalat aşamasındaki 2,5 ton ürün de imha edildi.