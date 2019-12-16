Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de bin 300 öğrenciden şehitlik ziyareti - Son Dakika
Çanakkale'de bin 300 öğrenciden şehitlik ziyareti
6 saat önce
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğrenci Konseyi, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Gelibolu Yarımadası şehitlik ziyaretini bin 300 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğrenci Konseyi, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Gelibolu Yarımadası şehitlik ziyaretini bin 300 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirdi.
Ziyaret, Çanakkale ruhuna yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi. ÇOMÜ tarihinin en büyük şehitlik ziyareti etkinliğini gerçekleştiren Öğrenci Konseyi temsilcileri, programın düzenlenmesine büyük katkı sağlayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a ve Çanakkale Milletvekili Jülide iskenderoglu'na teşekkür ettiler. - ÇANAKKALE
Son Dakika Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir