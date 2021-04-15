Son dakika... ÇANAKKALE'DE BİR BELDE KARANTİNAYA ALINDI - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Gümüşçay, vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 10 gün süreyle karantinaya alındı. Beldeye giriş ve çıkışlar, belirlenen istisnalar dışında yasaklandı. Jandarma ekipleri, girişlerde önlem aldı.

Alınan tedbirler kapsamında, toplu olarak ibadet edilmesi kısıtlama süresi boyunca ertelendi. Cenaze namazları, bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınacak ve cenaze defin işlemleri kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilecek. Taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması noktasında vatandaşlar bilgilendirilecek. Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler ve kahvehanelerin faaliyetleri kısıtlama süresi boyunca durdurulacak. Vatandaşların kendi evlerinde kalmaları esası ile kısıtlama süresi boyunca ev ziyaretleri yasaklanacak. Belediye ve köy minibüsleri işçi servisleri gibi her türlü toplu taşıma araçlarının bu yerleşim birimlerine giriş çıkışı kısıtlanacak.

Karantina süresince Gümüşçay'da yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları Biga Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.