Çanakkale'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Çanakkale'de tarihi eser operasyonu

14.06.2022 10:05
Çanakkale'de tarihi eser operasyonu

ÇANAKKALE'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde çok sayıda obje ele geçirdi.

ÇANAKKALE'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde çok sayıda obje ele geçirdi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştığı M.G.'nin evinde arama yaptı. Aramada; tarihi eser olduğu değerlendirilen 62 taş obje, Osmanlı döneminden kalma el yapımı kırmızı beyaz ve yeşil beyaz renklerinde 6 ay yıldızlı bayrak, 4 köstekli saat, üzerinde Ottoman ve Arapça ibareler bulunan 7 bez torba, 2 top mermisi başlığı, 2 alan tarama dedektörü ile dedektöre ait 4 kablo ve ekipmanları ele geçirildi. Tarihi eserlere el konuldu.M.G. hakkında 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Çanakkale'de tarihi eser operasyonu
Çanakkale'de tarihi eser operasyonu
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika

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