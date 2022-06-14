Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştığı M.G.'nin evinde arama yaptı. Aramada; tarihi eser olduğu değerlendirilen 62 taş obje, Osmanlı döneminden kalma el yapımı kırmızı beyaz ve yeşil beyaz renklerinde 6 ay yıldızlı bayrak, 4 köstekli saat, üzerinde Ottoman ve Arapça ibareler bulunan 7 bez torba, 2 top mermisi başlığı, 2 alan tarama dedektörü ile dedektöre ait 4 kablo ve ekipmanları ele geçirildi. Tarihi eserlere el konuldu.M.G. hakkında 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika

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