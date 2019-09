Çanakkale'de bir haftada 1420 kaçak yakalandı, 8 organizatör tutuklandı

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından son bir haftada düzenlenen 43 operasyonda, 1420 kaçak göçmen yakalandı, 8 organizatör tutuklandı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 2-9 Eylül tarihleri arasında Ayvacık, Ezine ve Eceabat ilçelerinde düzenledikleri 43 ayrı operasyonda yasadışı yollarla yurtdışına geçmek isteyen 1120'si Afganistan, 243'ü Suriye, 17'si Somali, 8'i Filistin, 20'si Kongo, 2'si Etiyopya, 8'i İran, 1'i Sudan, 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 1420 kaçak göçmen yakaladı. Operasyonda kapsamında Ö.A., A.K., B.M.Ş., N.B., A.M., A.A., E.M., M.A., A.A., ve F.A. adlı organiztaörler gözaltına alındı. 5 minibüs, 1 kamyonet, 2 şişme bot, 2 bot motoru ve 86 can yeleği ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından 1171 kaçak göçmen Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, Suriye uyruklu 243 kaçak göçmen ise 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanunu'nun 57/4 maddesine göre ikamet ettikleri illere gönderildi.Gözaltına alınan organizatörlerden Ö.A., A.K., B.M.Ş., N.B., A.M., A.A., E.M., M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.A. ve F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.