Bu çalışmalarda, çeşitli ülkelere mensup 657 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, yabancı uyrukluların yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ve insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çanakkale 'de düzenlenen operasyonlarda, 657 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını planladığı belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de bir haftada 657 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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