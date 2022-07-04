Çanakkale'de bir haftada 657 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de bir haftada 657 düzensiz göçmen yakalandı

04.07.2022 10:43
Çanakkale'de bir haftada 657 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda, 657 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını planladığı belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda, 657 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını planladığı belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında 22-29 Haziran tarihlerinde 22 operasyon düzenledi.

Bu çalışmalarda, çeşitli ülkelere mensup 657 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, yabancı uyrukluların yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ve insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de bir haftada 657 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de bir haftada 657 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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