Çanakkale'de bir iş yerinde deniz yıldızı fosili ele geçirildi - Son Dakika

Çanakkale'de bir iş yerinde deniz yıldızı fosili ele geçirildi
01.04.2021 10:13
ÇANAKKALE'de milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen deniz yıldızı fosili, polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
ÇANAKKALE'de milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen deniz yıldızı fosili, polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik bir iş yerine baskın düzenlendi. M.H.K.'nin iş yerinde yapılan aramada, 14'e13 santimetre ebadında milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen deniz yıldızı fosili ele geçirildi.Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.H.K., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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