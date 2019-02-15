Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Bir İş Yerine Pompalı Tüfekle Saldırı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Çanakkale'de Bir İş Yerine Pompalı Tüfekle Saldırı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

9 dakika önce

Çanakkale'de bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı güvenlik kamerasına yansıdıÇanakkale'de eğlence mekanlarının bulunduğu caddede bulunan bir işyerine, sahibiyle aralarında husumet bulunan E.Y. (30), pompalı tüfek ile ateş açtı.

Çanakkale'de bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Çanakkale'de eğlence mekanlarının bulunduğu caddede bulunan bir işyerine, sahibiyle aralarında husumet bulunan E.Y. (30), pompalı tüfek ile ateş açtı. Olayda işyeri önünde olan bir kişi ayağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Saldırgan kaçarken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay geçtiğimiz 13 Şubat akşamı saat 22.30 sıralarında eğlence mekanlarının bulunduğu Yalı Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki bir işyerinin sahibiyle aralarında husumet bulunan E.Y., pompalı tüfek ile işyerinin yakınına gelerek, ateş etmeye başladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar işyeri önünde bekleyen M.H.?nin sağ ayağına isabet etti. Silah sesleri üzerine caddede korku ve panik anları yaşanırken, E.Y. pompalı tüfeği bırakıp, kaçtı. Yaralı M.H.(23) olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:47 Kaynak: DHA

Çanakkale, 3. Sayfa
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