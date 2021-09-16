Çanakkale'de bir kişi annesini öldürdü - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini başına keserle vurarak öldürdü.

Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme Sokak'taki evlerinde Kamil G. (35) ile annesi Nermin G. (66) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kamil G, annesinin kafasına keserle vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nermin G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından evde gözaltına alınan Kamil G'nin, psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesiyle tartışmalar yaşadığı öğrenildi.

Nermin G'nin cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.