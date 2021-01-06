Çanakkale'de bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pazarköy 10 gün süreyle karantina altına alındı.
Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplanan Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Pazarköy köyünde görülen Covid-19 vakalarının ardından bulaşma riskini azaltmak için köyü 10 gün süreyle karantina altına aldı. Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun belirlediği şartlar doğrultusunda köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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