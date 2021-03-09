Çanakkale'de bir köy için karantina kararı - Son Dakika

Çanakkale'de bir köy için karantina kararı
09.03.2021 13:50
ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde Karasuçam köyü, bu akşam saat 21.00'den itibaren, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde Karasuçam köyü, bu akşam saat 21.00'den itibaren, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, pozitif vakalarda artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle Karasuçam köyü, bugün akşam saat 21.00'den itibaren, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Giriş ve çıkışların kontrollü olarak yapıldığı köyde yaşayanların ihtiyaçları, muhtarlık ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Muhtar ve imam tarafından da köy içerisinde sık sık anonslar yapılarak, vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılacak.
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